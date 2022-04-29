Termal koruyucuları uzaya el sallayarak attılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki iki Rus kozmonotun istasyon dışındaki bir görevi 7 saat sürdü. Robotik bir kolu aktif hale getirmek için termal koruyucuları çıkarmaya çalışan kozmonotlar, görevlerini başarıyla tamamladı. Görev sırasında kameralar, dünyanın uzaydan görünüşünü de kaydetti.

Haberler - Reuters 29.04.2022 - 10:56 | Son Güncelleme : 29.04.2022 - 11:09

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