Termal koruyucuları uzaya el sallayarak attılar

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki iki Rus kozmonotun istasyon dışındaki bir görevi 7 saat sürdü. Robotik bir kolu aktif hale getirmek için termal koruyucuları çıkarmaya çalışan kozmonotlar, görevlerini başarıyla tamamladı. Görev sırasında kameralar, dünyanın uzaydan görünüşünü de kaydetti.
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