Tıpatıp benzese de Tom Cruise değil!

Deepfake yani yapay zeka yardımıyla sahte videolar üretme teknolojisi... Bu yöntemle üretilen sahte videolar her geçen gün gerçeğe daha çok yaklaşıyor. Ünlü Hollywood oyuncusu Tom Cruise'un sahte videosu, deepfake teknolojisini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, bu videoların büyük bir tehlike yarattığı görüşünde…
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NTV 10.03.2021 - 16:47| Son Güncelleme : 10.03.2021 - 17:14
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