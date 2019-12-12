Türkiye'nin füze projeleri

TÜBİTAK'a bağlı Savunma Sanayi Araştırma Geliştrime Enstitüsü SAGE'nin Müdürü Gürcan Okumuş ile füze projeleri Özden Erkuş'un konuğu olarak NTV ekranında anlatıldı. Bozdağan, Gökdoğan füzelerinde son durumu nedir? Yeni nesil seyir füzesi SOM'da son durum nedir? cevapları SAGE müdür Okumuş tarafından cevaplandı.
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