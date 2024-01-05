Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, fırlatma öncesi NTV'ye konuştu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzun süredir devam eden SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladı ve şimdi fırlatma öncesi karantina safhasında. 17 Ocak'ı 18'ine bağlayan gece uzaya çıkması beklenen Alper Gezeravcı, NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu'nun sorularını yanıtladı.
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