Türkiye'nin ilk cep uydusu ABD'den uzaya fırlatıldı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk cep uydusu ABD'de uzaya fırlatıldı. Deneme amaçlı fırlatılan mikro uydu "Grizu-263A" ismini taşıyor. Türkiye'nin en küçük cep uydusu, 4 yıl 8 ay yörüngede kalacak.
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