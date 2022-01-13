Türkiye'nin ilk cep uydusu ABD'den uzaya fırlatıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından geliştirilen ilk cep uydusu ABD'de uzaya fırlatıldı. Deneme amaçlı fırlatılan mikro uydu "Grizu-263A" ismini taşıyor. Türkiye'nin en küçük cep uydusu, 4 yıl 8 ay yörüngede kalacak.

Haberler - NTV 13.01.2022 - 18:23 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 18:39

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