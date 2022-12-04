Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı bir testi daha geçti

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Twitter hesabından paylaştığı tweette, Bayraktar Kızılelma’nın teker kesme testinden video paylaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ