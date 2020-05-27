Uzay tarihinde bir ilk yaşanacak bugün. İlk kez bir özel şirket, uzaya astronot gönderecek. Elon Musk'un Spacex şirketi, 2 Amerikalı astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak. Spacex, roketleri ve kapsüllerinin geri kullanabilir parçalarıyla maliyetleri büyük ölçüde düşürmeyi de vadediyor.
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NTV 27.05.2020 - 14:36| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 15:32
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