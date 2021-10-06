Yapay zeka destekli robotlar bu işe de el attı!

Yunanistan’da yapay zeka tarafından desteklenen robotlar, posta ayırma hızını bir ayda yüzde 250 arttırdı. Ulusal posta servisinde göreve başlayan Çin yapımı 55 robot, bir günde 15 kg ağırlığa kadar 168 bin paket ayırıyor. Paket ayırma işinin yüzde 80’ini robotlara devreden yetkililer ‘‘Amacımız robotları tercih etmek değil. İnsanları farklı birimlerde daha verimli kullanmak’’ diyor.
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ntv.com.tr 06.10.2021 - 14:16| Son Güncelleme : 06.10.2021 - 14:24
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