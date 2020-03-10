Yapay zeka itfaiyecilerin hayatını kurtaracak

Dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapan itfaiyeciler için yeni bir cihaz geliştirildi. Hayat kurtarmak için canlarını hiçe saçan itfaiyeciler, giysilerindeki yapay zeka sayesinde artık zehirli gazlar ve aşırı dumana karşı önceden uyarı alabilecek. İşte ayrıntılar...

NTV 10.03.2020 - 11:18 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 12:43

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