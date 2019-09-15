Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 14 Eylül 2019

15.09.2019 - 09:23

Anne adayı bir süpermodel olunca, hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.

Tülin Şahin bu hafta emzirme döneminde beslenme ile ilgili tüm merak edilenleri Diyetisyen Berrin Yiğit’e soruyor. Doğum sonrası güzellik ve estetik ile ilgili sohbet etmek için Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu ile bir araya geliyor. Hamilelik, doğum ve emzirmenin önemine dair her şeyi Doğuma Hazırlık Eğitmeni Ayşe Öner ile konuşuyor.

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü her Cumartesi saat 15.15’te, tekrarıyla Pazar saat 09.15’te NTV’de.