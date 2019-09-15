NTV

Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 14 Eylül 2019
15.09.2019 - 09:23

Anne adayı bir süpermodel olunca, hamilelik yolculuğu da renkli bir maceraya dönüşüyor. Tülin Şahin sağlıktan modaya, egzersizden bakıma bir anne adayının tüm merak ettiklerini Hamilelik Günlüğü’nde paylaşıyor.
Tülin Şahin bu hafta emzirme döneminde beslenme ile ilgili tüm merak edilenleri Diyetisyen Berrin Yiğit’e soruyor. Doğum sonrası güzellik ve estetik ile ilgili sohbet etmek için Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu ile bir araya geliyor. Hamilelik, doğum ve emzirmenin önemine dair her şeyi Doğuma Hazırlık Eğitmeni Ayşe Öner ile konuşuyor.
Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü her Cumartesi saat 15.15’te, tekrarıyla Pazar saat 09.15’te NTV’de.

Diğer Videolar

tümünü göster
vlcsnap-2019-09-01-11h33m44s190.png

Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 31 Ağustos 2019

 01.09.2019 - 11:45
vlcsnap-2019-08-24-12h46m29s10.png

Tülin Sahin ile Hamilelik Günlüğü 24 Ağustos 2019

 24.08.2019 - 13:00
vlcsnap-2019-08-20-14h07m29s233.png

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 17 Ağustos 2019

 20.08.2019 - 14:18
vlcsnap-2019-08-09-12h06m09s84.png

Tülin Şahin ile Hamilelik Günlüğü 10 Ağustos 2019

 09.08.2019 - 12:18

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP