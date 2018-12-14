Turizmde Dönüşüm 14 Aralık 2018

Turizmde hedef büyüdü... Türkiye 2023'te şampiyonlar ligine girecek, gelirde ilk beşte olacak... Turizmde gelirler nasıl artırılacak? Nitelikli, para harcayan turist nasıl çekilecek? "Türkiye" nasıl marka olacak? Dönüşüm nereden başlayacak, yol haritası nasıl ilerleyecek? Melda Yücel soruyor, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıtlıyor... Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin'in de katıldığı "Turizmde Dönüşüm" programının ilk bölümü 14 Aralık Cuma 14.30'da NTV'de başlıyor.