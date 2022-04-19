11 yaşındaki kızına araba kullandıran babaya ceza

İstanbul Maltepe’de 11 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 3 bin 674 TL ceza kesildi. Yanından geçen aracın direksiyonunda bir kız çocuğunu gören sürücülerden biri o anları cep telefonuyla kaydetti. Aracın plakasını belirleyen polis, baba Mustafa D.’ye ‘sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek’ suçundan para cezası kesti.

Haberler - ntv.com.tr 19.04.2022 - 12:42 | Son Güncelleme : 19.04.2022 - 12:55

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