11 yaşındaki kızına araba kullandıran babaya ceza

İstanbul Maltepe’de 11 yaşındaki çocuğuna otomobil kullandıran babaya 3 bin 674 TL ceza kesildi. Yanından geçen aracın direksiyonunda bir kız çocuğunu gören sürücülerden biri o anları cep telefonuyla kaydetti. Aracın plakasını belirleyen polis, baba Mustafa D.’ye ‘sürücü belgesiz araç kullanılmasına izin vermek’ suçundan para cezası kesti.
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