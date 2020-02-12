12 Şubat 2020 hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
Marmara Bölgesi'nde sağanak yağmur geçişleri var. Yarın ise Marmara'da yağmur kesilecek. Kuzeyli rüzgarlar ile birlikte bölgede sıcaklıklar azalacak. Peki bugün hava nasıl olacak? NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bugün yurt genelinde olması beklenen hava durumunu aktardı.
NTV Haber 12.02.2020 - 09:05| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 09:11
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