17 Ağustos depreminin 23. yılı

Neredeyse tüm Marmara bölgesini etkileyen 17 Ağustos deprem felaketinde hayatını kaybedenler için gece anma törenleri yapıldı. Depremin olduğu saat 03.02'de Gölcük'te deprem anıtında saygı duruşunda bulunuldu, dualar edildi. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olası depremlere karşı tedbirlerin alındığını söyledi. Soylu, "Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz" dedi.
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NTV Haber 17.08.2022 - 04:46| Son Güncelleme : 17.08.2022 - 04:52
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