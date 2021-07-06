17 köpeği işkenceyle öldürdüler

İstanbul Pendik'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence gördükleri de tespit edildi. Savcılık soruşturma başlattı.
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NTV 06.07.2021 - 16:51| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 16:57
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