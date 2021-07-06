17 köpeği işkenceyle öldürdüler

İstanbul Pendik'te, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence gördükleri de tespit edildi. Savcılık soruşturma başlattı.

NTV 06.07.2021 - 16:51 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 16:57

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