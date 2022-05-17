200 kg ağırlığındaki hastayı evine itfaiye taşıdı

İzmit’te kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 200 kg ağırlığındaki kadın, evine vinçle taşındı. Obezite hastası H.İ., birinci kattaki evinin merdivenlerini çıkmayınca itfaiye yardıma geldi. İtfaiye ekibi, sedyeye yatırılan kadını vinç yardımıyla kapısının önüne kadar taşıdı.
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DHA 17.05.2022 - 10:06| Son Güncelleme : 17.05.2022 - 10:23
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