6 Şubat'tan geriye sadece fotoğraflar kaldı
Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgede çalışan Reuters Haber Ajansı Foto Muhabiri Ümit Bektaş, objektifini depremde hem yakınlarını hem de evlerini kaybedenlere çevirdi. Bir zamanlar yaşadıkları evlerin olduğu bölgeye giderek bir yıl önce kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarıyla birlikte kayda aldı. Ortaya çarpıcı kareler çıktı.
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