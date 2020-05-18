65 yaş üstüne 6 saatlik sokak izni

Corona virüs salgınına karşı altıncı kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 ilde devam ediyor. 65 yaş üstündekiler 6 saat için verilen sokağa çıkma iznini farklı şekillerde değerlendirdi. Çoğunluk parkları, sahilleri tercih etti. Yasak olmasına rağmen denize girenler de vardı. Kimileri ise konserlerle eğlendi...
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NTV 18.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 18.05.2020 - 09:33
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