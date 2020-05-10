7 büyükşehirde kısıtlama kaldırıldı

Seyahat yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilde meydanlar boş kaldı. Cadde ve sokaklarda az sayıda kişi vardı. Turizm merkezlerinde vatandaşlar güneşli havaya rağmen evlerinde vakit geçirdi.
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NTV 10.05.2020 - 08:17| Son Güncelleme : 10.05.2020 - 08:36
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