7 büyükşehirde kısıtlama kaldırıldı

Seyahat yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 7 ilde meydanlar boş kaldı. Cadde ve sokaklarda az sayıda kişi vardı. Turizm merkezlerinde vatandaşlar güneşli havaya rağmen evlerinde vakit geçirdi.

NTV 10.05.2020 - 08:17 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 08:36

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