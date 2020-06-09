"ABD ile yeni dönem başlayabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını TRT'de katıldığı programda anlatan Erdoğan “ABD ile yeni bir dönem başlayabilir" dedi. Cumhurbaşkanı, Yunanistan'a da Güney Kıbrıs’taki cami saldırıları konusunda tepki gösterdi.

NTV Haber 09.06.2020 - 04:21 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 04:28

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER