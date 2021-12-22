ABD'li diplomat İstanbul Havalimanı’nda pasaportunu satarken yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda sahte pasaportla Almanya’ya gitmek isteyen Suriye uyruklu bir yolcu yakalandı. Sahte pasaportun ABD’nin Beyrut Konsolosluğu’nda çalışan bir diplomata ait olduğu ve diplomatın 10 bin dolar karşılığında pasaportunu yolcuya sattığı ortaya çıktı. ABD’li diplomat D.J.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Suriyeli yolcu R.S. serbest bırakıldı.

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 10:31 | Son Güncelleme : 22.12.2021 - 10:41

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