Adana'da sulama kanalı taştı

Adana’da sağanak gece de devam etti.. Yüreğir'de Devlet Su İşleri'nin sulama kanalı taştı.. Kozan Caddesi su altında kaldı, bazı mahallelerde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Çok sayıda araç suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı. İzinli polisler telsiz anonsuyla göreve çağrıldı. DHA muhabiri Gökhan Keskinci son durumu canlı yayında aktardı.

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