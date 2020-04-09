Ağacı oyan "sincap adama" soruşturma (Aslında kendisini ağaçkakan zannediyor)
Orman Genel Müdürlüğü'nce Ayvacık ilçesinde koronavirüsten korunmak için kayın ağacında açtığı kovuğa giren sincap adam İlkay Gümüşsu (38) hakkında yasal işlem başlatıldı. Kendisine ağaçkakan diyen Gümüşsu'nun, ağacın 3'te 2'sini oyarak, çıkardığının tespit edildiği belirtildi.
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DHA 09.04.2020 - 11:47| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 12:50
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