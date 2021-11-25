Aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği

İstanbul’da bir aile sağlığı merkezine giren saldırgan, elindeki satırlara duvarlara vurdu. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde saldırganın, satırı sakladığı poşetten çıkardığı ve poşeti çöp kutusuna attığı görülüyor. Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan kısa sürede yakalandı ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı.
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