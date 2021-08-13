Ailelerin endişeli bekleyişi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yakınlarından haber alamayanlar çaresizce ekiplerin arama çalışmasını izliyor. İyi bir haber almayı istiyor. Kimi çocuğunun, kimi torununun kimi de eşi ve çocuklarının sağ salim bulunmasını umuyor.
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NTV Haber 13.08.2021 - 20:22| Son Güncelleme : 13.08.2021 - 20:29
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