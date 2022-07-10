Bayramın ikinci gününde Ankara'da siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği vardı. 2 yıldır salgın nedeniyle yapılamayan ziyaretler bu sefer yüz yüze yapıldı. Bayramlaşmalarda partiler arasında önemli mesajlar da verildi. AK Parti-CHP bayramlaşmasında gündem ekonomi oldu. AK Parti ve MHP bayramlaşmasında ise İYİ Parti ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. MHP Genel Başkan yardımcısı Karakaya, İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılabileceğini öne sürdü.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 10.07.2022 - 13:26| Son Güncelleme : 10.07.2022 - 17:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.