AK Partili Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza kamerada
Antalya’da Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Antalya Büyükşehir belediyesi eski başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltında.
10.02.2020 - 15:39| Son Güncelleme : 10.02.2020 - 15:47
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