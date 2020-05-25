Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde Ege'de bazı provokatif olayların gerçekleştiğini söyledi. Akar, "Komşuluk ilişkisi konusundaki anlayışımıza ve sabrımıza rağmen yapılan tacizlerin izahı mümkün değil" dedi.
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NTV 25.05.2020 - 09:44| Son Güncelleme : 25.05.2020 - 11:57
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