Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde Ege'de bazı provokatif olayların gerçekleştiğini söyledi. Akar, "Komşuluk ilişkisi konusundaki anlayışımıza ve sabrımıza rağmen yapılan tacizlerin izahı mümkün değil" dedi.

NTV 25.05.2020 - 09:44 | Son Güncelleme : 25.05.2020 - 11:57

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