Akhisar'da deprem anı kamerada (NTV WhatsApp hattına gelen görüntüler)
Manisa Akhisar'da saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova, Bursa ve İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Akhisar'a bağlı Musalar Mahallesi. Manisa Valisi Ahmet Deniz, ilk gelen bilgilere göre 4 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını,15 civarında binada çatlak oluştuğunu söyledi. İşte deprem anından NTV WhatsApp hattına gelen görüntüler...
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