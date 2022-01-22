Ambulans uçaklar bir vakaya nasıl gidiyor?

Sağlık Bakanlığı envanterine 2010 yılında katılan ambulans uçaklar, gerektiği zaman adeta bir ‘hava hastanesine' dönüşebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde geçirdikleri trafik kazası sonrasında Türkiye’ye sevk edilmeleri gereken iki Türk vatandaşı ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi. Yolculuk Esenboğa Havalimanı’nda başladı. Ercan Havalimanı’ndan alınan Türk vatandaşlarının tekrar Esenboğa Havalimanı’na getirilerek hazırda bekleyen kara ambulans ekibine teslim edilmesi ile son buldu.
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