Amorti sandı büyük ikramiye kazandı

Milli Piyango'nun 19 Ekim tarihli çekilişinde 3 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi Kocaeli'nin İzmit ilçesinden. Talihli, amorti çıktığını düşünerek bileti satın aldığı bayiye gitti ama birlikte kontrol ettiklerinde büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi. Haber/Kamera: Cemal Kaplan

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