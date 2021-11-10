Anıtkabir'e nakil gününde çok özel görev

Henüz 12 yaşındaydı ama aldığı sorumluluk yaşla anlatılamazdı, hata yapmaması gerekiyordu, yapmadı da. Eriş Ülger, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının 1953'te Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşındığı 10 Kasım günü Anıtkabir'de yüz binlerce kişinin karşısında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu. Ülger nasıl seçildiğini, neler hissettiğini, o gün yaşananları Rıza Öziş'e anlattı.

Haberler - NTV 10.11.2021 - 12:43 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 12:58

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