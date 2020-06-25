Ankara'da 'hortuma hortum ile müdahale' etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü'nde tahminci Melik Ahmet Taştan'ın Twitter'da paylaştığı, çevreyi tehdit eden hortumu su tutarak, uzaklaştırmaya çalışan kişinin videosu büyük ilgi gördü. Taştan, vatandaşı uyarmak için videoyu paylaştığını söyledi.

DHA 25.06.2020 - 16:51 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 17:02

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