Apartmandaki kahvehanede polise yakalandılar (Mührü kırıp girdiler)

Konya’da daha önce kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen bir daireye polis baskın düzenledi. 13 Mart’ta yapılan operasyonda takılan mührü kırarak içeri girdiği belirlenen 3’ü kadın 10 kişi yakalandı. Baskında kumar oynamak için kullanılan herhangi bir materyal bulunamadı. Polis 10 kişiye, ‘sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal’ ve ‘mühürü bozma’ suçlarından ceza kesti.

ntv.com.tr 29.03.2021 - 13:39 | Son Güncelleme : 29.03.2021 - 14:02

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