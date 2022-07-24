Araba çarpan yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
İstanbul Sultangazi’de araba çarpan yavru kediye esnaf kalp masajı yaparak hayata döndürdü. 24 yaşındaki Furkan Demir, hayatında ilk defa kalp masajı yaptığını söyleyerek ‘‘Çocuklar ağlayarak geldi, bir baktım ellerinde baktığım kedi. Araba çarpıp kaçmış. 10 dakika boyunca kalp masajı yaptım. Döndüğünü görünce dünyalar benim oldu’’ dedi. Veterinerde tedavisi devam eden yavru kedinin sağlık durumu iyi.
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DHA 24.07.2022 - 13:21| Son Güncelleme : 24.07.2022 - 13:41
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