Atın altından kurtarıldı, hayvanı kırbaçlayıp oyuna devam etti
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen göçebe oyunlarında bir binici atıyla bariyerlerden uçtu. ‘Oğlak yakalama’ olarak bilinen oyunda, oğlak derisini rakibin kalesine bırakmaya çalışırken düşen binici atın altında kaldı. Çevreden koşanların yardımıyla kurtarılan binici ayağa kalkıp tekrar atına bindi ve hayvanı birkaç kez kırbaçlayarak oyuna devam etti.
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