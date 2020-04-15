Avrupa'da virüsten 83 bin kişi öldü

Avrupa'da corona virüsten ölümler 83 bini geçti. Vaka sayısı ise 915 bine ulaştı. İtalya'da 10 Mart'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Hükümet bazı bölgelerde kısıtlamaları gevşetti. İngiltere'de salgın ülke ekonomisini kötü etkiliyor. Avrupa'da bazı ülkelerse ekonomik krizden çıkmak için karantina önlemlerini gevşetiyor.
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NTV 15.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 15.04.2020 - 09:21
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