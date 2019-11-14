Bakan Kurum NTV'ye konuştu: 65 bin konutta kentsel dönüşüm başladı
İstanbul'da Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gerekirse bakanlık olarak gideceğiz resen bu işi yapacağız" dedi. NTV'ye konuşan Kurum; sosyal konut projesi, lüks konut vergisi ve kaçak yapılarla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.