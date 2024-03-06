Bakan Yumaklı NTV'ye konuştu: Ramazan ayını fırsat bilenlere idari işlem yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi, gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Bir yandan da kırmız et fiyatları tartışılmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu iki başlıkta, NTV muhabiri Erce Tiren'in sorularını yanıtladı.

NTVPARA HABERLERİ