Balıklardan geriye sadece iskeletleri kaldı

Antalya Körfezi’nde eko-sisteme en çok zarar veren ‘hayalet ağ’lardan biri daha görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’nun kaydettiği görüntülerde, ‘hayalet ağ’da onlarca canlının ölüsü ile balık iskeletlerinin kaldığı görüldü. Balıkçıların avlanmak için kullandığı, sonrasında denizlerde bırakılan veya parçalanan hayalet ağlar, birçok deniz canlısının yaşamını tehlikeye atıyor.
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