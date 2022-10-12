Barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı

Adana’da bir kişi barışmak için buluştuğıu arkadaşına kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, U.E.’nin belinden çıkardığı tabancayla arkadaşına defalarca ateş ettiği görülüyor. Bacaklarından yaralanan D.G., yanlarındaki diğer arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından motosikletiyle kaçan U.E. aranıyor.

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