Barışmak için buluştuğu arkadaşına kurşun yağdırdı
Adana’da bir kişi barışmak için buluştuğıu arkadaşına kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, U.E.’nin belinden çıkardığı tabancayla arkadaşına defalarca ateş ettiği görülüyor. Bacaklarından yaralanan D.G., yanlarındaki diğer arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından motosikletiyle kaçan U.E. aranıyor.
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