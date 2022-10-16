Bartın'daki faciadan yaralı kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamadan sağ çıkan işçi, "Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu. Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizle tuta tuta bulduk. Çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm." dedi.
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