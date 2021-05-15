Bayram günü yol ortasında çatışma

İstanbul Bağcılar’da aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı. Uzun süre yaşanan kovalamacanın ardından iki otomobil kavşakta karşı karşıya geldi. Araçtakilerden biri inip sokak ortasında diğer araçtakilere ateş açtı. Diğer araçtakiler de karşılık verince sokak ortasında güpegündüz çatışma yaşandı. Kurşunlar, şans eseri yoldan geçen diğer araçlara isabet etmedi ve yaralanan olmadı. Polis, çatışmaya karışanları arıyor.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 15.05.2021 - 14:37| Son Güncelleme : 15.05.2021 - 15:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.