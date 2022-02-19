Bekçileri şaşırtan anlar

İstanbul Başakşehir'de, bekçilerin durdurduğu kişinin üzerinden kemer görünümlü kılıfın içinden 60 santimetrelik kılıç çıktı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Esenler'de de bekçilerin durdurduğu kişinin elindeki içecek kutusu içindeki gizli bölmede uyuşturucu madde ele geçirdi.

Haberler - NTV 19.02.2022 - 12:21 | Son Güncelleme : 19.02.2022 - 12:28

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