"Ben evimde yatamıyorum, kalk kızım"

NTV ekibinden Yağız Şenkal ve Cumhur Çatkaya, 7,7'lik ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin köylerini dolaştı... 12 kişinin hayatını kaybettiği Emiroğlu Bertizler köyünde hayvanlar da zarar görürken Elif Adıgüzel'in hamile ineği de enkaz altında kaldı. Köylüler kayıpları için üzüntülerini paylaşırken, çadır ve ısıtıcıya ihtiyaç olduğunu söyledi.
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