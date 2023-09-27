Berber, çıraklarını süründürerek cezalandırdı: O anlar kamerada
Iğdır'da bir berberin çıraklarına yarı çıplak halde şınav çektirip süründürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Berber dükkanının sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi. O anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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