Beştepe'de Doğru Türkçe Ödülleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'ne katıldı. Doğru Türkçe kullanımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin dilini bozmak da terördür, Türkçe'yi koruma mücadelesi bir beka mücadelesidir ve bunu başarıyla neticelendireceğiz" dedi. Gecede NTV'de yayınlanan "Laf Aramızda "programı ödüle layık görüldü. Ana Haber Sunucusu ödülü de Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e verildi .
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NTV Haber 28.01.2022 - 02:21| Son Güncelleme : 28.01.2022 - 02:55
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