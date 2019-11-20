Brüksel'de NATO toplantısı: Çavuşoğlu ile Pompeo görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. NTV Brüksel Temsilcisi Güldener Sonumut, toplantıdan notları paylaştı.

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