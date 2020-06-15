Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayet güvenlik kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisi işletmecisi silahla öldürüldü. Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50) iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) bir el ateş edip yaralayarak kaçtı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen Sezgin Ö. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.K. (25) ve A.G. (52) ise polis tarafından yakalandı. Sezgin Ö. ve Y.K. tutuklanırken, A.G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Sezgin Ö'nün pompalı tüfeği Aslankılıç'a doğrultup ateşlemesi ve ardından kaçması yer alıyor.
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NTV Haber - Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 21:21| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 21:33
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