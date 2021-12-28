Caddedeki valiz polisi alarma geçirdi: Gerçek sonradan anlaşıldı
Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin giriş caddesindeki bir valiz polisi alarma geçirdi. Cadde hemen trafiğe kapatılarak bomba imha ekibi çağrıldı. O sırada bir üniversite öğrencisinin polislere yaklaşmasıyla gerçek anlaşıldı. Üniversitenin yurduna diğer valizlerini götüren genç kız, taşıyamadığı için valizlerinden birini kaldırımın kenarında bırakmıştı.
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